24 Haziran 2019, Pazartesi
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Dieng istememiş!
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Yabancı basın, Beşiktaş'ın talip olduğu Dieng'in siyah beyazlı ekibi tercih etmediğini ileri sürdü.
Dış basın, Avusturya ekibi Wacker Innsbruck'ta kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Cheikhou Dieng'i Beşiktaş'ın istediğini yazmıştı. Dün çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takım yerine Bulgaristan ekibi Ludogorest'i seçtiği ifade edildi.
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