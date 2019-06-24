24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Dieng istememiş!

Dieng istememiş!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Yabancı basın, 'ın talip olduğu Dieng'in siyah beyazlı ekibi tercih etmediğini ileri sürdü.

Dış basın, ekibi Wacker Innsbruck'ta kiralık olarak forma giyen Başakşehirli Cheikhou Dieng'i 'ın istediğini yazmıştı. Dün çıkan haberlere göre ise 25 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takım yerine ekibi Ludogorest'i seçtiği ifade edildi.
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