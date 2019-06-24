24 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Dorukhan’a 14 milyon

Dorukhan’a 14 milyon
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.06.2019

İtalyan devi ’ın 23 yaşındaki orta saha için 11 milyon euro, başarılı olursa artı 3 milyon euro daha teklif ettiği ileri sürüldü.

Geçen sezon başında 'dan 150 bin euro'ya transfer edilen Dorukhan Toköz için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'taki performansıyla milli takıma yükselen ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalyan devi 'ın teklifte bulunduğu kaydedildi. Çizme ekibinin, Dorukhan için 11 milyon euro artı 3 milyon euro başarı bonusu teklif ettiği ileri sürüldü. Görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, Dorukhan için 15 milyon euro fiyat çeken yönetimin 14 milyona razı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör 'nın "Kulübü memnun edecek bir teklif olursa satılsın" dediği Dorukhan, geride bıraktığımız sezon 25 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. Genç krampon, milli takımın EURO 2020 elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmada da 1 gol, 1 asist yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Quaresma'dan flaş Beşiktaş hamlesi! Quaresma'dan flaş Beşiktaş hamlesi!
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor! Terim onay verdi Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor! Terim onay verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör