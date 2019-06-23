23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: "Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok"

Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 Giriş Tarihi: 23.06.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'nin yetenekli genç futbolcu anlamında sıkıntısı bulunmadığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen ": My Master Game Plan" etkinliğine katılan , doğru yönlendirme ile 'deki yetenekli genç futbolcuların önemli yerlere gelebileceğini aktardı.

"Türkiye'de yetenekle ilgili bir sıkıntımız yok." açıklamasıda bulunan Avcı, "Esas sıkıntı eğitim ve organizasyonla ilgili. Alman 'na bakın. En yetenekli iki oyuncusu Türk. Neden? Çünkü 'nın sistemi çok iyi. Almanya'da okullar ve kulüpler birbirine entegre olmuş durumda. Almanya'da 9 yaşındaki çocuk bile nasıl beslenmesi gerektiğini biliyor. Bütün çocuklar futbolcu olsa da eğitimlerine devam ediyorlar. Sosyo-ekonomik açıdan da bir düzen var. Spor eğitimi yanında çocuklara mesleki eğitim de veriliyor. Eğer futbolcu olamazsa, başka bir meslekte gelişiyor. Biz de Almanya'daki gibi bir standart oluşturabilirsek, çok daha iyi yerlerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin: "Hayat sadece futboldan ibaret kaldığında sıkıcı oluyor"

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından 'de forma giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, "Nuri Şahin Akademi" ile kariyeri için bir fark oluşturduğunu vurgulayarak, "Hayat sadece futboldan ibaret kaldığında, sıkıcı oluyor. Benim kendimi geliştirmek istememin ilk sebebi, farklı kişilerle farklı ortamlarda sohbet edebilmek. Okuduğum bir kitaptan, bir gün birisi ile konusu gelir de konuşurum diye notlar alıyorum. Bunun bana saha dışında da faydası oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuların gelişiminde aile faktörünün önemine dikkati çeken Nuri, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben altyapıdan yetiştim. Futbol oynuyor, gol atıyordum. Annem gelip beni tebrik ediyor, sonrasında da pazartesi günü okula gideceğimi söylüyordu. Türkiye'de aileler çocuklarına böyle davranmıyor. 14-17 yaşındaki çocuklar bile profesyonel futbolcular gibi yaşıyor. O noktadan ilerleyemeyince de bu onlar için yıkım oluyor. Bu yüzden Nuri Şahin Akademi'de sporcuların ailelerine de dokunacağız. Bizim akademide ailelerin haftada en az iki gün katılma zorunluğu var. Aynı zamanda ailelere özel kurs hazırlıyoruz. Ailelere yatırım yapmak istiyoruz ki onlar da çocuklarına doğru yatırım yapabilsin. Örneğin, sporcu çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini aileleri de bilmeli."


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