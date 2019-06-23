23 Haziran 2019, Pazar
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Umut Güner pusuda
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Umut Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor.
Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor. Bursaspor'un fiyat arttırması üzerine transferden vazgeçen siyah-beyazlılarda yönetici Güner, "Bütün kapılar kapanmadı, beklemedeyiz" ifadesini kullandı.
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