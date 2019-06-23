23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Umut Güner pusuda

Umut Güner pusuda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Umut Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor.

Umut? Meraş'ın transferinde geri adım atan Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner ikinci hamle için doğru zamanı kolluyor. 'un fiyat arttırması üzerine transferden vazgeçen siyah-beyazlılarda yönetici Güner, "Bütün kapılar kapanmadı, beklemedeyiz" ifadesini kullandı.

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