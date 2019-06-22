22 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hazırlık kampı Riva’da olacak

Hazırlık kampı Riva’da olacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.06.2019

 yeni sezon kamp çalışmaları için 7 Temmuzda 'da toplanıyor.

Ümraniye Nevzat Demir tesisleri 1 ve 2 nolu sahalardaki bakım çalışmalarından dolayı, 'da yapılacak kamp yeri, Riva Hasan Doğan tesisleri olarak değiştirildi. Siya beyazlılar, ikinci kamp çalışmasını 23 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında 'nın isteği üzerine 'da yapacak.
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