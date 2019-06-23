23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Medel’li Şili uçuyor

Medel’li Şili uçuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve biletini aldı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve biletini aldı. Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Medel, 90 dakika oynadı.

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