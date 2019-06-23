23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Soteldo onaylandı!

Soteldo onaylandı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

yönetimi kanat transferine hız verdi. , üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

yönetimi kanat transferine hız verdi. , üç yıl önce önerdiği Yeferson Soteldo'yu kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Venezuelalı 21 yaşındaki oyuncunun hem başarı hem de yatırım amaçlı olarak alınması bekleniyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Soteldo için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Başarılı futboluya, sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabilmesi sebebiyle 'nın da onay verdiği öğrenildi.

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