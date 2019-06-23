23 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Sinan Bolat sürprizi

Sinan Bolat sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı.

Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör ile yapılan transfer toplantısı sonrası listedeki futbolcuları için girişimler de başladı. Beşiktaş'ın kaleci transferinde Antwerp forması giyen Sinan Bolat'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sinan Bolat'ı transfer etmek istiyor. Antwerp'te başarılı performans sergileyerek Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Bolat'ın şu anda tatilde olduğu ve transfer konusunda kararını tatilden sonra vereceği belirtildi. Belçika kulübüyle sözleşmesi 1 yıl daha devam eden kaleciyle yeni mukavele yapılmak istendiği vurgulandı.

Kariyerine? Genk'te başlayan Sinan Bolat, sırasıyla S. Liege, Porto, Kayseri, G.Saray, Club Brügge, Nacional, Arouca ve son olarak Royal Antwerp'te forma giydi. Tecrübeli eldiven, Milli Takım'da 12 maçta oynadı.

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