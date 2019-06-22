22 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Muhammet Şengezer’i kiralamak istiyor

Beşiktaş Muhammet Şengezer’i kiralamak istiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.06.2019

yönetimi, yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamamak için çok alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

'dan Ertaç Özbir'i alan siyah-beyazlıların, son olarak 'un genç kalecisi Muhammed Şengezer için düğmeye bastığı öğrenildi. yönetiminin Bursaspor'a, 22 yaşında ve 1.92 boyundaki Muhammed için kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği belirtildi.
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