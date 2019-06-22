22 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş, Muhammet Şengezer’i kiralamak istiyor
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamamak için çok alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir'i alan siyah-beyazlıların, son olarak Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer için düğmeye bastığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Bursaspor'a, 22 yaşında ve 1.92 boyundaki Muhammed için kiralama teklifi yaptığı ve yanıt beklediği belirtildi.
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