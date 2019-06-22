22 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fabri geri dönüyor

Fabri geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.06.2019

’tan Fulham’a olan kaleci Fabricio için ekibinin hocası , “Onun için en iyisi Beşiktaş’a geri dönmesi” dedi

Geçtiğimiz sezon Karius'tan beklediği veremi alamayan siyah-beyazlılar, 'ye giden Fabrico için temkinli bir politikası izliyor. Ocak ayından bu yana "Fabricio, 'a geri dönüyor" manşetleri süslerken, bu kez de Fulham Teknik Direktörü bu konuşu ilk kez diye getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "'nin Beşiktaş'a geri dönmesi, kendisi için en iyisi olacaktır." Parker'ın bu açıklamaları siyahbeyazlı yönetimi yeniden harekete geçirirken yorumcular Fabri için şu yorumları yaptılar:

GEORGE BROOKS: Fulham'da ona yeterli şans verilmedi. Beşiktaş'a dönmesi onun için en iyi opsiyon gibi görünüyor. 'de çok fazla deneyimi var. Uzun yıllar üst ligde oynadı. Bir alt ligde oynamak onu tatmin etmeyebilir.

KEALAN HUGHES: Fulham'ın iki iyi kalecisi var, Rico ve Bettenelli... Fabri'nin çok az şansı var. Ayrıca kulüp eski kalecisi Neil Etheridge ile görüşüyor. Fabri iyi bir kaleci ancak İngiltere'ye uyum sağlayamadı. Fulham ona maaş ödemek yerine satarak daha doğru bir mali harekette bulunur.
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