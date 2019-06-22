22 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Barış Yardımcı 1 milyon euro!

Barış Yardımcı 1 milyon euro!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.06.2019

yönetimi, yeni sezonda 'ün bölgesine aradığı alternatif ismi buldu, ...

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Bursasporlu yetkililerden resmen talepte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların Barış için kapıyı 1 milyon euro'dan açtıkları ve takas değil sadece nakit ödeme şartı sundukları, 'ın da düşünmek için süre istediği belirtildi.
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