22 Haziran 2019, Cumartesi
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Giriş Tarihi: 22.06.2019
Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Gökhan Gönül'ün bölgesine aradığı alternatif ismi buldu, Barış Yardımcı...
Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için Bursasporlu yetkililerden resmen talepte bulunduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlıların Barış için kapıyı 1 milyon euro'dan açtıkları ve takas değil sadece nakit ödeme şartı sundukları, Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği belirtildi.
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