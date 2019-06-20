20 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Leonel Di Placido süprizi

Leonel Di Placido süprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

, Arjantin ekibi ’ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek için kulübüyle prensipte anlaştı

Siyah-beyazlılarda çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. 'ın Arjantin'in takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile ilgilendiği ifade edildi. 'nın uzun süredir takip ettiği futbolculardan biri olan savunma oyuncusu için ilk girişimler yapıldı. Placido'nun kulübü Lanus'un da oyuncunun satışına yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Abdullah Avcı'nın Arjantinli futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi. Arjantin'in Tucuman takımında futbola başlayan Leonel Di Placido, 2017 yılında Aa Boys'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Lanus'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Leonel Di Placido 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu sağ bek dışında ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

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