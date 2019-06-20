Leonel Di Placido süprizi
Beşiktaş, Arjantin ekibi Lanus’ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için kulübüyle prensipte anlaştı
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leonel Di Placido ile ilgilendiği ifade edildi. Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği futbolculardan biri olan savunma oyuncusu için ilk girişimler yapıldı. Placido'nun kulübü Lanus'un da oyuncunun satışına yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Abdullah Avcı'nın Arjantinli futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi. Arjantin'in Tucuman takımında futbola başlayan Leonel Di Placido, 2017 yılında Aa Boys'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Lanus'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Leonel Di Placido 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu sağ bek dışında ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
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