20 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Habersiz geldiler

Habersiz geldiler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Lecce kulübünün, listesinde ilk sırada yer alan Burak için yıldız futbolcu ile temasa geçmeden ’a geldiği ortaya çıktı

ve milli takımın tecrübeli forveti 'la ilgili gelişmeler her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Burak'la ilgili birkaç gün önce Lecce iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan ekibinin yetkililerinin Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için 'a gelmesi gündem oldu. İtalyan kulübünün yetkililerinin golcü futbolcu ile hiç görüşmeden transferi adına İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Lecce ise Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeden Burak'ı bedava çıkarmanın planlarını yaparken golcü oyuncunun da İtalyan ekibine gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı kaydedildi. Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon 'de 22 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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