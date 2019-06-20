20 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yeferson Soteldo’yu takibe aldı

Kartal'da gençlik operasyonu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

basını, siyah-beyazlıların 2019 ’da forması giyen kanat oyuncusu Soteldo için düğmeye bastığını yazdı. 21’lik yıldız ’da oynuyor.

Teknik direktör ile sözleşme imzaladıktan sonra çalışmalarına başlayan için flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş Scout ekibinin, 'da 'nın 21 yaşındaki genç oyuncusu 'yu gündemine aldığı iddia edildi. Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş için Copa America'dan transfer iddiası gündeme geldi. basını, Beşiktaş'ın Brezilya'daki Copa America'da 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Soteldo'yu izlemeye aldığını öne sürdü.

10 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

UOL Esporte'nın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin gönderdiği scout ekibi ile 21 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca izlenimlerini rapor ediyor. 1997 doğumlu Soteldo, Brezilya'nın köklü ekiplerinden 'ta forma giyiyor. Venezuela doğumlu olan 21 yaşındaki yıldız, bu sezon Santos ile 10 karşılaşmada 755 dakika süre aldı. Soteldo bu süreçte takımı adına 2 gol kaydetti. Genç oyuncu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebilir. Yeferson Soteldo'nun Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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