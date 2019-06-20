Beşiktaş Yeferson Soteldo’yu takibe aldı

Brezilya basını, siyah-beyazlıların 2019 Copa America’da Venezuela forması giyen kanat oyuncusu Soteldo için düğmeye bastığını yazdı. 21’lik yıldız Santos’da oynuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş Scout ekibinin, Copa America'da Venezuela'nın 21 yaşındaki genç oyuncusu Yeferson Soteldo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş için Copa America'dan transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya basını, Beşiktaş'ın Brezilya'daki Copa America'da 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Soteldo'yu izlemeye aldığını öne sürdü.



10 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ



UOL Esporte'nın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin gönderdiği scout ekibi ile 21 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca izlenimlerini rapor ediyor. 1997 doğumlu Soteldo, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos'ta forma giyiyor. Venezuela doğumlu olan 21 yaşındaki yıldız, bu sezon Santos ile 10 karşılaşmada 755 dakika süre aldı. Soteldo bu süreçte takımı adına 2 gol kaydetti. Genç oyuncu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebilir. Yeferson Soteldo'nun Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.