19 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Umut Meraş Beşiktaş’ta!

Umut Beşiktaş’ta!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.06.2019

başkanı , eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.

başkanı , eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çarıkçı, "Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Geçen yaz 'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip, ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak. Şu anda 'da oynayan Emre Kılınç'ı da biz yetiştirdik. Umut, eminim Beşiktaş'ta çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

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