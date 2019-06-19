19 Haziran 2019, Çarşamba
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Umut Meraş Beşiktaş’ta!
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi.
Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çarıkçı, "Beşiktaş'a transferinin olduğunu duydum. Sonra kendisiyle konuştum. Doğru, Beşiktaş'a gidiyor. Geçen yaz Bursaspor'a verdik. Orada da bana göre çok başarılı oldu. Müthiş bir yeteneğe sahip, ayrıca çok karakterli bir insan. Milli takımın değişmez sol beki olacak. Şu anda Sivasspor'da oynayan Emre Kılınç'ı da biz yetiştirdik. Umut, eminim Beşiktaş'ta çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.
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