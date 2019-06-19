19 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Samuel Eduok listeye alındı

Samuel Eduok listeye alındı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok... Kanat transferi düşünen Beşiktaş'ın Eduok'u da listesine aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Erzurumspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, 18'i Kasımpaşa ve 15'i Erzurum olmak üzere 33 maçta forma giydi. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi
İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde! İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör