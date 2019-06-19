Samuel Eduok listeye alındı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi, Eduok... Kanat transferi düşünen Beşiktaş'ın Eduok'u da listesine aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Erzurumspor'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, 18'i Kasımpaşa ve 15'i Erzurum olmak üzere 33 maçta forma giydi. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı 9 gol atıp, 2 asist yaptı.