19 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi

Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.06.2019

İngiliz basını Beşiktaş'ın, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren bonservisi elinde olan ön libero ile pazarlık halinde olduğunu yazdı.

İngiliz basını Beşiktaş'ın, geçen sezonu Middlesbrough'da geçiren bonservisi elinde olan ön libero ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Obi Mikel'in, siyahbeyazlı yöneticilerle yapılan görüşmede yıllık 2.5 milyon euro'nun yanında imza parası olarak 2 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü. Beşiktaş, Obi Mikel ile 1+1 yıllık sözleşme yapmayı yıllık da 2 milyon euro ödemeyi, imza parası olarak da en fazla 1 milyon euro vermeyi planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi
İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde! İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör