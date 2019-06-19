19 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor Nazım Sangare için Medel’i istedi

Sangare için Medel’i istedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.06.2019

'a Nazım Sangere için teklif yapan 'ın sürpriz bir takas önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

'a Nazım Sangere için teklif yapan 'ın sürpriz bir takas önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre siyah-beyazlıların 'nın üzerini çizdiği Enzo Roco'yu bonservisi, Cyle Larin'i ise kiralık olarak Antalyaspor'a teklif ettiği bildirildi. Antalyaspor yönetimi ise Sangare'ye karşılık bir takas durumu olacaksa Medel isminin masaya gelmesi gerektiğini savundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isimden Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi
İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde! İtalyanlar Beşiktaşlı yıldızın peşinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör