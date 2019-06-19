Monaco'dan Abdülkadir Ömür'e 19 Udinese'den Dorukhan Toköz'e 8 milyon Euro

Transfer döneminin gözde isimlerinden Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Beşiktaşlı Dorukhan Toköz’ün menajeri çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer Necdet Ergezen, Lig Radyo’ya yaptığı açıklamalarda oyuncularıyla ilgili net bilgiler verdi. Abdülkadir Ömür'e Monaco'nun, Dorukhan Toköz'e Udinese'nin teklif yaptığını belirtti...

Ayan-Beyan programına katılan Ergezen, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Monaco'nun 19 milyon euroyu aşan bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Ergezen: "Abdülkadir için çok teklif var. En iyisi Monaco'dan geldi. 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldiler. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'i satmak istemiyor, bu konuda kararlılar" dedi.

Dorukhan Toköz ile ilgili de gelen en yüksek teklifin 8 milyon Euro olduğunu belirten Ergezen: "Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese'nin 7 milyon euro'luk bir teklifi var buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Lecce kulübünün Türkiye-Fransa maçı sonrası transfer pazarına yoğun bir ilgi gösterdiğini bildiren Necdet Ergezen, Burak Yılmaz ile ilgili teklifin mütevazı bir teklif olduğunu, ne Burak'ın ne Beşiktaş'ın bu aşamada bu teklifi ciddiye alacaklarını düşünmediğini söyledi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yıldızı Emrah Başsan'a önemli teklifler bulunduğunu söyleyen Ergezen, oyuncunun kontratında "takımı küme düşünce serbest kalma maddesi" bulunmadığını da sözlerine ekledi.