19 Haziran 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Monaco'dan Abdülkadir Ömür'e 19 Udinese'den Dorukhan Toköz'e 8 milyon Euro

Abdülkadir ve Dorukhan'a gelen teklifler ortaya çıktı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

döneminin gözde isimlerinden Trabzonsporlu ve Beşiktaşlı ’ün menajeri çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajer , Lig Radyo’ya yaptığı açıklamalarda oyuncularıyla ilgili net bilgiler verdi. Abdülkadir Ömür'e 'nun, Dorukhan Toköz'e Udinese'nin teklif yaptığını belirtti...

Ayan-Beyan programına katılan Ergezen, 'un genç yıldızı 'e 'nun 19 milyon euroyu aşan bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Ergezen: "Abdülkadir için çok teklif var. En iyisi Monaco'dan geldi. 16 milyon lira bonservis ücretinin yanısıra 3 milyon euro bonus ve ilerideki olası satışından pay veren bir teklifle geldiler. Ancak Trabzonspor kulübü Abdülkadir'i satmak istemiyor, bu konuda kararlılar" dedi.

Trabzonspor'a Altınordu'dan iki genç isim

ile ilgili de gelen en yüksek teklifin 8 milyon Euro olduğunu belirten Ergezen: "Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese'nin 7 milyon euro'luk bir teklifi var buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, öneriyi yeterli bulmadı. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Lecce kulübünün Türkiye-Fransa maçı sonrası pazarına yoğun bir ilgi gösterdiğini bildiren , ile ilgili teklifin mütevazı bir teklif olduğunu, ne Burak'ın ne 'ın bu aşamada bu teklifi ciddiye alacaklarını düşünmediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yıldızı Emrah Başsan'a önemli teklifler bulunduğunu söyleyen Ergezen, oyuncunun kontratında "takımı küme düşünce serbest kalma maddesi" bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

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