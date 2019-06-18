18 Haziran 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!

Quaresma'dan flaş ayrılık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

Beşiktaş'ta alacakları ödenmediğinden kulübe tekrar ihtar çeken ve bu hareketi tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma, bu kez de başkan 'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Portekizli yıldız, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Quaresma'yı göndermek istiyor ancak Portekizli oyuncu kendisine uygun şartlarda bir takım bulamadığı için kalmaya devam ediyor. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.Instagram sayfasından bir açıklama yapan Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür."

İşte Q7'nin o paylaşımı:

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