17 Haziran 2019, Pazartesi
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Transferde ciddi rakipler var
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Adriano'nun sözleşmesi bittiği için Caner Erkin'in yanına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın iki önemli adayı var. Bunlardan birisi İstanbulspor'dan Duhan Aksu. Diğeri de Bursaspor'dan Umut Meraş. Ancak Duhan için Lille, Umut için de M'Gladbach devrede. Yönetim, iki oyuncu için de teklif yapıp beklemeye geçme kararı aldı.
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