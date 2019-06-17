17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Transferde ciddi rakipler var

Transferde ciddi rakipler var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Adriano'nun sözleşmesi bittiği için 'in yanına takviye yapmak isteyen 'ın iki önemli adayı var. Bunlardan birisi İstanbulspor'dan Duhan Aksu. Diğeri de 'dan Umut Meraş. Ancak Duhan için Lille, Umut için de M'Gladbach devrede. Yönetim, iki oyuncu için de teklif yapıp beklemeye geçme kararı aldı.
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