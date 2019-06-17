17 Haziran 2019, Pazartesi
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Lecce ‘Kral’ için geliyor!
Giriş Tarihi: 17.06.2019
İtalyan basınından bir iddia da Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz hakkında geldi.
İtalyan spor sitesi calciomercato, bir süredir girişim yapmaya hazırlanan Lecce'li yöneticilerin İstanbul'a gelip tecrübeli forvet için resmi pazarlıklara başlayacağını yazdı. Hatta görüşmenin bugün yapılacağı detayı paylaşıldı.
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