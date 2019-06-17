17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lecce ‘Kral’ için geliyor!

Lecce ‘Kral’ için geliyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

İtalyan basınından bir iddia da 'ın milli golcüsü hakkında geldi.

İtalyan spor sitesi calciomercato, bir süredir girişim yapmaya hazırlanan 'li yöneticilerin 'a gelip tecrübeli forvet için resmi pazarlıklara başlayacağını yazdı. Hatta görüşmenin bugün yapılacağı detayı paylaşıldı.
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