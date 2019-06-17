17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bologna, Ljajic için çok ısrarcı

Bologna Ljajic için çok ısrarcı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Gerson için 'la yarışan 'nın Adem konusunda da Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi.

İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. adına görüşmeleri sportif direktör Walter 'nin yürüttüğü bildirildi. 27 yaşındaki 'in Roma'da forma giydiği dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.
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