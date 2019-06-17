17 Haziran 2019, Pazartesi
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Bologna, Ljajic için çok ısrarcı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Gerson için Beşiktaş'la yarışan Bologna'nın Adem Ljajic konusunda da Beşiktaş'la görüştüğü bildirildi.
İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha için oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Bologna adına görüşmeleri sportif direktör Walter Sabatini'nin yürüttüğü bildirildi. 27 yaşındaki Ljajic'in Roma'da forma giydiği dönemde yakın ilişkileri olduğu Sabatini'nin bu transfer için Bologna'nın tüm şartlarını zorlayacağı gelen haberler arasında.
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