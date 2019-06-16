16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sol stoper için ‘üç’ yeni aday

Sol stoper için ‘üç’ yeni aday
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

yönetimi sol stoper konusunda pek çok hamle yaptı. 'tan haber bekleyen siyah- beyazlılar bunun yanı sıra üç oyuncuyu daha listeye aldı.

yönetimi Gremio'dan Walter Kannemann, Benevento'dan Luca Caldirola ve sezonu St.Etienne'de kiralık tamamlayan Tigres'in oyuncusu Timothee Kolodziejczak için çalışmalarına devam ediyor.

EDMİLSON İÇİN İKİNCİ HAMLE!

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında ilk teklifini yaptığı 'ın Al Duhail takımında forma giyen Edmilson Junior için ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Siyahbeyazlılar, ve G.Saray'ın da listesinde olan 24 yaşındaki asıllı Belçikalı kanat oyuncusu için haftaya yeni teklifini sunacak.

ADRİANO SON TEKLİFİ REDDETTİ

Beşiktaş'ta Adriano ile yollar kesin olarak ayrıldı. Siyah-beyazlılar Adriano'ya 1 yıl için 1,5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Adriano'nun bu teklifi de reddetmemesi üzerine 34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Beşiktaş'ın, 'dan transfer ettiği sol bek, siyah beyazlı formayla 111 maçta 4 gol atıp 11 asist yaptı.

OĞUZHAN BİZİ ŞAŞIRTTI

Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Oğuzhan Aydoğan konusunda kararsız. Büyük umutlar beslenen Oğuzhan için yönetim "Kamp dönemi onun son şansı" yorumunu yaparken; diğer gençler Bülent, Alpay, Ege ve Erdem için "Onlardan beklentilerimiz yüksek, bu sezon A takıma yükseleceklerine inanıyoruz" dediler. Avcı da bu isimlerle özel olarak ilgileneceğini ifade etti.
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