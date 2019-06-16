16 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Gençlerin son şansı kamp
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, genç futbolcularla ilgili son kararını kampta verecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, genç futbolcularla ilgili son kararını kampta vereceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhayer, Orkan, Rıdvan, Ersin, Alpay ve Utku'ya kampta son bir şans vereceğim. Değerlendirirlerse kalırlar, yoksa giderler" derken; siyah-beyazlılar yetkililer ise "Muhayer'den yeni bir Dorukhan çıkabilir. Orkan'ın ise psikolojik yardıma ihtiyacı var. Rıdvan'ı kesinlikle A takım kadrosunda tutmanızı rica ediyoruz. Kaleci Ersin eğer Utku'nun önündeyse, Utku'dan ancak bu şekilde vazgeçebiliriz" ifadesini kullandılar
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"