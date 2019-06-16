16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gençlerin son şansı kamp

Gençlerin son şansı kamp
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

teknik direktörü , genç futbolcularla ilgili son kararını kampta verecek.

, genç futbolcularla ilgili son kararını kampta vereceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhayer, Orkan, Rıdvan, Ersin, Alpay ve Utku'ya kampta son bir şans vereceğim. Değerlendirirlerse kalırlar, yoksa giderler" derken; siyah-beyazlılar yetkililer ise "Muhayer'den yeni bir Dorukhan çıkabilir. Orkan'ın ise psikolojik yardıma ihtiyacı var. Rıdvan'ı kesinlikle A takım kadrosunda tutmanızı rica ediyoruz. Kaleci Ersin eğer Utku'nun önündeyse, Utku'dan ancak bu şekilde vazgeçebiliriz" ifadesini kullandılar
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