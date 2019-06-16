16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gidecekler belli

Beşiktaş'ta gidecekler belli
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Sıyah-beyazlı yetkililer 2019-20 sezonunda takımda yer almayacak isimleri netleştirdi.

Siyah beyazlılarda Başkan , ve İkinci Başkan , geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yeni sezon transfer politikasını enine boyuna görüştü. Avcı'nın daha önce verdiği listede yer alan 'gidecek oyuncular' masaya yatırılırken, birçok isim konusunda mutabakata varıldı. Roco ve Aras'ı hazırlık kampına bile götürmek istemediğini belirten teknik patron Avcı; Quaresma, Larin, Lens, ve Mirin için "Durumlarını bir an önce netleştirelim. Aslında hepsini satabiliriz ama bunun zor olduğunu bildiğim için yönetimin alacağı her karara saygılıyım" ifadesini kullandı.

LARiN'i LİSTEYE EKLEYELİM

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gidecekler listesinde ilk iki sırada yer alan isimler Roco ve Aras için yöneticiler de hem fikir olduklarını dile getirdiler. Siyah-beyazlılar ayrıca "Bu isimler arasına Larin'i de ekleyelim, ondan da istediğimizi bir türlü alamadık" ifadesini kullandılar. Avcı'nın listesindeki için "En büyük hayal kırıklığımız" yorumu yapılırken, Gary Medel için "Onu isteyen kulüpler var, biraz daha bekleyelim", Mirin için "Daha fazla şansı hak ediyor", için de "Onun durumu ortada" yorumunu yaptılar.
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