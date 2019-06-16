16 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sinan Gümüş sürprizi
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Kartal'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, Sinan Gümüş.
Önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajer Ersin Akan'ın, bu görüşmede Sinan Gümüş ismini gündeme getirdi. Sinan'ın İtalya'dan da teklif aldığını söyleyen Akan, Beşiktaş bir teklif yaparsa değerlendirmek istediğini yetkililere bildirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"