16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sinan Gümüş sürprizi

Sinan Gümüş sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

'ın gündemine yeni bir isim daha geldi, .

Önceki gün Ümraniye giderek Shürrle ve Mlapa için siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajer Ersin Akan'ın, bu görüşmede ismini gündeme getirdi. Sinan'ın 'dan da teklif aldığını söyleyen Akan, bir teklif yaparsa değerlendirmek istediğini yetkililere bildirdi.
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