16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Karius'un sevgilisi Türkiye'ye hayran kaldı!

Karius'un sevgilisi Türkiye'ye hayran kaldı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

'ın Alman file bekçisi 'un sevgilisi , 'da verdiği röportajda ve 'ye övgüler yağdırdı.

Alman model , 'ta forma giyen erkek arkadaşı için yerleştiği 'a hayran kaldı. Sophia, "İçinde bulunduğumuz yaz aylarında Türkçe dersleri almaya başlamak istiyorum. Artık yarı Türk sayılırım. gerçekten çok güzel bir ülke. İstanbul'da gezilip görülecek ve vakit geçirilecek yerlerin sayısı oldukça fazla. Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini tamamlamasının ardından ne yaparız bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını önümüzdeki yıl alacağız" yorumunda bulundu.

Alman basınına konuşan Sophia, "Karius'un Beşiktaş'la 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl da Türkiye'de kalmaya devam edeceğim" diye konuştu.
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