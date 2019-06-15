15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: "Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz"

Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Teknik Direktörü , Quality of Magazine'in ödül törenine katıldı. Törende katılan konuklar, Avcı'ya nasıl bir Beşiktaş göreceklerini sorarken, tecrübeli hoca "Daha çok çalışarak Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz" cevabını verdi.

Teknik Direktörü , Quality of Magazine Dergisi'nin 10. yıl ödül törenine katıldı. Cemiyet hayatının önde gelen dergilerinden olan Quality'nin 10. yıl davetine Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile birlikte katılan Abdullah Avcı, davetlilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler Abdullah Avcı'ya bu sezon nasıl bir Beşiktaş izleyeceğimizi sorarken, başarılı teknik adam iddialı cevaplardan kaçındı. "Daha çok çalışacağız" diyen Avcı, amaçlarının Beşiktaş'a gönül veren taraftarları mutlu etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Törende ödül vermek için sahneye çıkan Abdullah Avcı'yı bir de sürpriz bekliyordu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Abdullah Avcı'yı, başarılı hoca için hazırlanan 'AvZamanı' videolarıyla karşıladı.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi - Video

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem resmen kapandı... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem resmen kapandı...
Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme
Andre Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu Andre Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör