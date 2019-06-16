16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak&Ljajic’e özel görev

Burak&Ljajic’e özel görev
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Siyah beyazlıların teknik patronu Avcı ve yardımcıları, kulübün anlaşmalı olduğu analiz sistemi üzerinden yeni takımının geçen yıl yakaladığı tüm istatistikleri masaya yatırdı.

Mevkiler, alınan süreler, oyuna giren ve çıkan oyuncular, pas sayıları ve yüzdeleri, şut ve gol İstatistikleri, sarı ve kırmızı kart istatistikleri ile takıma katkı oranlarını tek tek incelendi. ve 'in gol ve asist yüzdesi bakımından takımın en değerli ismi olduğuna karar verilirken, gelecek sezon oyun planını iki yıldız üzerine kurmaya karar verdi.
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