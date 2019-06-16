16 Haziran 2019, Pazar
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‘Güven’ veriyor
Giriş Tarihi: 16.06.2019
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, önüne gelen istatistikleri inceledikten sonra Güven Yalçın'ı ayrı bir yere koymadığı düşündüğü öğrenildi.
Rakamların, genç futbolcunun takımın en önemli destek gücü olduğunu gösterdiğini ifade eden Avcı'nın; Caner Erkin'in kart sayısının fazla olmasının da dikkat çekici bir sorun olabileceğinin altını çizdiği belirtildi.
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