16 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Güven’ veriyor

‘Güven’ veriyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Teknik direktör 'nın, önüne gelen istatistikleri inceledikten sonra Güven Yalçın'ı ayrı bir yere koymadığı düşündüğü öğrenildi.

Rakamların, genç futbolcunun takımın en önemli destek gücü olduğunu gösterdiğini ifade eden Avcı'nın; 'in kart sayısının fazla olmasının da dikkat çekici bir sorun olabileceğinin altını çizdiği belirtildi.
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