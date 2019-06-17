17 Haziran 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Kolodziejczak atağı

Beşiktaş'tan stoper atağı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Bonservisi Tigres’te olan Fransız stoper için ve Roco önerilecek. Kabul edilmezse kiralama teklifi yapılacak.

Teknik direktör 'nın istediği sol ayaklı stoper takviyesi için flaş bir isim ortaya atıldı. Sezonu St. Etienne'de kiralık geçiren Fransız futbolcu için girişimde bulunma kararı alındı. Gelen haberlere göre yönetimi, bonservisi ekibi Tigres'te olan 27 yaşındaki savunmacının transferini takasla bitirimek amacında. Siyah-beyazlıların, Tigres'e forvet Cyle 'le beraber daha önce bu ligi tanıyan stoper Enzo Roco'yu önereceği kaydedildi. Eğer Tigres bu takasa yanaşmazsa kiralama teklifi yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca 1.82 boyundaki Kolodziejczak'ın menajerlik şirketiyle de irtibata geçildiği bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Timothee Kolodziejczak geride kalan sezon Saint Etienne'de 37'si ilk 11 olmak üzere 38 maça çıkıp 3 gol, 3 asist üretti. Fransız oyuncu, milli takım formasını ise hiç giymedi.

İKİ ADAY DAHA VAR!

Kolodzıejczak konusunda düğmeye basan diğer alternatifleri de belirledi. Buna göre Gremio'dan Kanneman ve Benevento'dan Caldirola'nın listede olduğu bildirildi. Siyah-beyazlı yönetimin Kolodziejczak'ta sonuç alamaması halinde 2. olarak 28 yaşındaki Arjantinli Kanneman'a yöneleceği, bu ismin de olmaması halinde Caldirola için teklif yapacağı kaydedildi. İtalyan Caldirola 28 yaşında.
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