15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ukraynalı yıldız Beşiktaş'a önerildi

Ukraynalı yıldız Beşiktaş'a önerildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'ta scout ekibinin başına getirilen Gökhan Keskin'in yönetimin önüne koyduğu Heorhii Tsitaishvili ismi dikkat çekti.

Hem sağ açık, hem de sol açık oynayabilen 18 yaşındaki Ukraynalı oyuncu A takımına bu sezon yükseldi. U20 Dünya Kupsı'nda ile final oynamaya hazırlanan Tsitaishvili için Keskin, "Konoplyanka'dan çok daha yetenekli" raporunu verdi. Önceki dönemde de 'ın scout şefi olan Keskin, kimsenin aklında olmadığı dönemlerde Konoplyanka'yı gündeme getirmişti.
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