15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın son gözdesi İngiltere'den

Beşiktaş'ın son gözdesi İngiltere'den
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

, ’un forma giydiği Everton’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu ’ı yakın takibe aldı

, Everton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu 'ı takibe aldı. Teknik direktör 'dan olumlu rapor alan yönetici , Lookman'ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı. Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı. 6 Temmuz'da 'da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman'ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem resmen kapandı... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem resmen kapandı...
Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme
Andre Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu Andre Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör