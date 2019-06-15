Jeremain Lens'ten Abdullah Avcı'ya: "Visca'yı aratmam"
Sivasspor'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da Beşiktaş'a ödeterek almak istediği Jeremain Lens, bu teklifi reddetmişti.
Malibu'da tatilini sürdüren Hollandalı oyuncunun, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile konuşarak kendisine Edin Visca etkisi yapacağı sözünü verdiği ifade edildi. Ancak şu ana kadar ne Abdullah Avcı, ne de Başkan Fikret Orman; Lens ile ilgili son kararını vermiş değil.
ELDE KALACAK OYUNCUYA RET
Beşiktaş Başkanı Orman, yaşı 30'un üzerinde olan oyunculara sıcak bakmıyor. Bu tip futbolcular için kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemediklerinin söyleyen Orman'ın, "Elbette takımda tecrübeli oyuncuların olması önemli. Ancak biz böyle isimleri bonservis ödemeden, sadece maç başı ücretiyle kadromuza katacağız" dedi.
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