15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Jeremain Lens'ten Abdullah Avcı'ya: "Visca'yı aratmam"

Lens'ten Avcı'ya: Visca'yı aratmam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'un yıllık ücretinin 1.3 milyon euro'sunu ödeyip, 1 milyon euro'sunu da 'a ödeterek almak istediği , bu teklifi reddetmişti.

Malibu'da tatilini sürdüren Hollandalı oyuncunun, yeni teknik direktör ile konuşarak kendisine Edin Visca etkisi yapacağı sözünü verdiği ifade edildi. Ancak şu ana kadar ne Abdullah Avcı, ne de Başkan ; Lens ile ilgili son kararını vermiş değil.

ELDE KALACAK OYUNCUYA RET

Başkanı Orman, yaşı 30'un üzerinde olan oyunculara sıcak bakmıyor. Bu tip futbolcular için kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemediklerinin söyleyen Orman'ın, "Elbette takımda tecrübeli oyuncuların olması önemli. Ancak biz böyle isimleri bonservis ödemeden, sadece maç başı ücretiyle kadromuza katacağız" dedi.

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