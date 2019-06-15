Burak Yılmaz'a teklif oldu mu?
Fransa maçından sonra Deschamps'ın yaptığı açıklamalar üzerine Burak Yılmaz bir kez daha gündeme geldi.
İtalyanlar hemen golcü oyuncusu Lecce'ye yazdı. Burak- Yılmaz'ın menajeri Nejdet Ergezen ise, "Bizimle kimse temas kurmadı, yönetimle temas kuran varsa bilemem" derken, yönetimden de teklif olduğu yönünde herhangi bir doğrulama gelmedi.
DUSKO TOSIC BEKLEMEDE
Beşiktaş'ın Çin'in Guangzhou takımına 4,5 milyon euro'ya sattığı Tosic'in gire dönme ihtimali güçlendi. Çin'de son dönemde forma şansı bulamayan Sırp stoper, Beşiktaş'a gelmeyi çok istese de, siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncu için kiralama ücreti ve kendisine ödenecek para dahil toplam 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.
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