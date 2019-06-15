15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'a teklif oldu mu?

Burak Yılmaz'a teklif oldu mu?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

​ maçından sonra Deschamps'ın yaptığı açıklamalar üzerine bir kez daha gündeme geldi.

İtalyanlar hemen golcü oyuncusu Lecce'ye yazdı. Burak- Yılmaz'ın menajeri Nejdet Ergezen ise, "Bizimle kimse temas kurmadı, yönetimle temas kuran varsa bilemem" derken, yönetimden de teklif olduğu yönünde herhangi bir doğrulama gelmedi.

DUSKO TOSIC BEKLEMEDE

Beşiktaş'ın Çin'in Guangzhou takımına 4,5 milyon euro'ya sattığı Tosic'in gire dönme ihtimali güçlendi. Çin'de son dönemde forma şansı bulamayan Sırp stoper, Beşiktaş'a gelmeyi çok istese de, siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncu için kiralama ücreti ve kendisine ödenecek para dahil toplam 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

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