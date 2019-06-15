"Domagoj Vida mutlaka kalsın"

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı siyahbeyazlı yönetimden Domagoj Vida'nın kesinlikle satılmamasını istedi.

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Avcı, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız kulüplerinden teklifler alan 30 yaşındaki Hırvat stoper için, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Geçen sezon da çok iyiydi. Onun gibi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Mutlaka takımda kalmalı" dediği belirlendi.