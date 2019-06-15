15 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

"Domagoj Vida mutlaka kalsın"

Vida mutlaka kalsın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'ın hocası siyahbeyazlı yönetimden 'nın kesinlikle satılmamasını istedi.

Avcı, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız kulüplerinden teklifler alan 30 yaşındaki Hırvat stoper için, "Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. Geçen sezon da çok iyiydi. Onun gibi bir savunmacıya ihtiyacımız var. Mutlaka takımda kalmalı" dediği belirlendi.
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