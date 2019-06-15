Dorukhan Toköz'e kanca
İtalyan ekibi Udinese, genç yıldız için Beşiktaş’a 7+1 milyon euro önerdi Siyah-beyazlılar teklifi kabul etmedi. Bu arada Liverpool da devreye girdi
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan için İtalya'dan transfer teklifi geldi. Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dorukhan'a Udinese talip oldu. Beşiktaş kulübüne gelen İtalyan kulübü yetkilileri, 7 milyon euro, ayrıca 6 ay sonra ödenmek üzere artı 1 milyon euro daha önerdi; ancak Beşiktaş bu teklifi yeterli bulmadı. Siyah-beyazlıların Dorukhan'la ilgili belirlediği taban fiyatın 10 milyon euro olduğu, bu rakamın altındaki tekliflere direkt olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Dorukhan'la ilgili daha önemli olan gelişme ise Avrupa'nın 1 numaralı kupasını alan takım olan Liverpool'un transfer listesine girmesi oldu. İngiliz ekibi şu ana kadar Beşiktaş'a resmi bir teklif vermedi, fakat temsilcilerinin Beşiktaş kulübüyle bir ön görüşme yaptığı ifade edildi. Kloop ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool, tespit ettiği, gelecek vadeden pek çok oyuncu ile birlikte Dorukhan'ın da transfer koşullarını değerlendiriyor.
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