14 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sistem tamamen değişiyor

Beşiktaş'ta sistem tamamen değişiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.06.2019

’a yeni sezonda 4-2-3-1 sistemini uygulatması beklenen , öncelikle iyi bir stoper ve kanat oyuncusu istiyor

Siyah-beyazlıların yeni sezonda saha içi dizilişi değişiyor. Takımını önümüzdeki sezon çift ön libero ile oynamaya hazırlanan , 4-2-3-1 sistemi üzerinde çalışıyor. Tecrübeli teknik adam iyi bir Caner ve 'ün sisteminin merkezi olacağını savunuyor. Yöneticilere ise kesinlikle yedeklenmeleri gerektiğini anlatıyor. Epureanu gibi ayağı düzgün bir sol stopere ihtiyacı olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam her seferinde, "Bu takım gol atar, öncelikle takım savunmamızı oturtmalıyız" diyor. Avcı'nın orta sahada Dorukhan'ı ön liberoda oynatmayı düşündüğünü yanında ise Oğuzhan'ı 8 numara gibi kullanmak istediğini paylaştı. Ljajic'e Sosa'nın olduğu gibi takımın beyni görevini vereceğini söyleyen Avcı, Lens veya Quaresma'dan çok efektif bir kanat oyuncusu istediğini anlattı. Gelecek bir kanat oyuncusu sayesinde Lens veya Q7'yle sezonu tamamlayabileceğini belirtti. Ön tarafta ve Güven'le herhangi bir sorunu olmayacağını söyledi.

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