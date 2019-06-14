14 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Mustafa Pektemek kalabilir

Mustafa Pektemek kalabilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Siyah-beyazlılardan senelik 1.7 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sona eren 'in kalma ihtimali belirdi.

Şu anda askerde olan Mustafa'nın, milli takım hocası olduğu dönemde kendisinden vazgeçmeyen 'ya mesaj göndererek "Maç başına para alarak da olsa 'ta kalmaya razıyım" dediği; Pektemek'in bu talebi sonrasında Avcı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
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