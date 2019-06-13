13 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Azubuike kapışması

Azubuike kapışması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.06.2019

, geçen sezon 'da forma giyen 'yi kiralayabilmek için ve ile girdiği yarışta bir adım önde

Geçtiğimiz sezon 'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken için , F.Bahçe ve 'un kapışmasında siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Bonservisi The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği kulübünden bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş almadı. F.Bahçe ve Trabzonspor'un daha düşük bir teklif götürdükleri Azubuike'nin kulübünde, siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Ahmet Hassan'ın sportif direktörlük görevini yürütmesi Beşiktaş'ın bu transferdeki şansını artırıyor. Azubuike, kariyeri boyunca forma giydi üç kulüpte toplam 107 resmi maçta görev yaparken: Nijeryalı oyuncu en çok 87 kez ile formasını terletti.

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