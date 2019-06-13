Azubuike kapışması

Beşiktaş, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Okechukwu Azubuike'yi kiralayabilmek için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile girdiği yarışta bir adım önde

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Okechukwu Azubuike için Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor'un kapışmasında siyah-beyazlılar bir adım öne geçti. Bonservisi The Pyramids kulübünde olan 22 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılar, 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Mısır kulübünden bugüne kadar olumsuz bir geri dönüş almadı. F.Bahçe ve Trabzonspor'un daha düşük bir teklif götürdükleri Azubuike'nin kulübünde, siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Ahmet Hassan'ın sportif direktörlük görevini yürütmesi Beşiktaş'ın bu transferdeki şansını artırıyor. Azubuike, kariyeri boyunca forma giydi üç kulüpte toplam 107 resmi maçta görev yaparken: Nijeryalı oyuncu en çok 87 kez ile Yeni Malatyaspor formasını terletti.