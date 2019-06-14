14 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu

Andre Schürrle müjdesi! Menajeri böyle duyurdu
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

'ın gündeminde yer alan oyunculardan ve 'nın menajeri olan Ersin Akan, 'ne geldi. Akan, hesabından tesislerin fotoğrafını paylaştı.

'ta çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden olan ve 'nın menajeir olan Ersin Akan'ın paylaşımı siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Ersin Akan, hesabından yaptığı paylaşımda 'nde olduğunu belirtti.



Beşiktaş'ın transferde Andre Schürrle ve Peniel Mlapa'ya olan ilgisi devam ediyor. ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan ve geçen yıl Fulham'da kiralık oynayan Andre Schürrle ile birlikte Venlo'da forma giyen Mlapa'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, iki oyuncunun da menajeri olan Ersin Akan ile Nevzat Demir Tesisleri'nde görüştü. Menajer Akan, sosyal medya hesabından tesislerde olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

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