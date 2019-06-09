Kana Bıyık imzaya kaldı

Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun siyah-beyazlılar ile söz kestiği öğrenildi. Kana Bıyık sağ bek ve önlibero da oynuyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından İsimat mirin ve Enzo Roco'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, stoperin arayışlarını hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, özellikle bonservis bedeli olmayan oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir çok yıldız isimle temasa geçen yönetimin, son olarak Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Kana Bıyık ile temasa geçtiği ortaya çıktı.



AY SONUNDA SERBEST



Teknik direktör Avcı, stoper bölgesine iki takviye talep ederken; bunlardan birinin Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Kana Bıyık olduğu belirtildi. Sezon bitiminde Trabzonspor da dahil birçok kulübün listesine giren 29 yaşındaki Kamerunlu stoper için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Beşiktaş, Kana Bıyk ile her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran 2019 tarihinde Kayserispor'dan resmen ayrılacak olan Kamerunlu stoper, Kayserispor formasıyla geçen sezon 30 resmi maçta forma giydi.



TOULOUSE'TAN GELDİ



1989 yılında Fransa'nın Metz kentinde dünyaya gelen Kamerunlu futbolcu Kana Bıyık, başta stoper olmak üzere, sağ bek ve önlibero pozisyonlarında forma giyebiliyor. Kamun Milli Takımı formasını 6 kez terleten 29 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 500 bin euro bonservis bedeli ile Toulouse takımında Kayserispor'a transfer olmuştu. Le Havre altyapısında yetişen Jean-Armel Kana-Biyik, bir dönem Fransa'da Rennes formasını da giydi. Bonservisi elinde olan Kamerunlu 6 kez de Milli takım formasını terletti.