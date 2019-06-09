09 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kana Bıyık imzaya kaldı

Kana Bıyık imzaya kaldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.06.2019

ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun siyah-beyazlılar ile söz kestiği öğrenildi. Kana Bıyık sağ bek ve önlibero da oynuyor

'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Pepe'nin ayrılmasının ardından İsimat mirin ve Enzo Roco'dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, stoperin arayışlarını hızlandırdı. Teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, özellikle bonservis bedeli olmayan oyuncular üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir çok yıldız isimle temasa geçen yönetimin, son olarak ile sözleşmesi sona eren Kana Bıyık ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

AY SONUNDA SERBEST

Teknik direktör Avcı, stoper bölgesine iki takviye talep ederken; bunlardan birinin ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Kana Bıyık olduğu belirtildi. Sezon bitiminde Trabzonspor da dahil birçok kulübün listesine giren 29 yaşındaki Kamerunlu stoper için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Beşiktaş, Kana Bıyk ile her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran 2019 tarihinde Kayserispor'dan resmen ayrılacak olan Kamerunlu stoper, Kayserispor formasıyla geçen sezon 30 resmi maçta forma giydi.

TOULOUSE'TAN GELDİ

1989 yılında 'nın Metz kentinde dünyaya gelen Kamerunlu futbolcu Kana Bıyık, başta stoper olmak üzere, sağ bek ve önlibero pozisyonlarında forma giyebiliyor. Kamun Milli Takımı formasını 6 kez terleten 29 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 500 bin euro bonservis bedeli ile Toulouse takımında Kayserispor'a transfer olmuştu. Le Havre altyapısında yetişen Jean-Armel Kana-Biyik, bir dönem Fransa'da Rennes formasını da giydi. Bonservisi elinde olan Kamerunlu 6 kez de formasını terletti.

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