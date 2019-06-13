Roma'dan Karius sürprizi

Siyah-beyazlılar bir yandan kadrosunu güçlendirmek için takviyeler üzerine çalışırken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen tekliflerle ilgileniyor

İtalya'dan, Beşiktaş'ı çok yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi... Bu iddiaya göre Roma'nın, geçen sezon beklediğini bulamadığı 29 yaşındaki İsveçli kaleci Robin Olsen'in yerine iki isim düşündüğü birisinin Pau Lopez diğerinin ise Loris Karius olduğu iddia edildi. Roma'nın yeni teknik direktörü Fonseca'nın vereceği raporla iki kaleciden birisi için resmi teklif yapılacağı iddia edildi.