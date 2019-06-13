13 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Roma'dan Karius sürprizi

Roma'dan Karius sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.06.2019

Siyah-beyazlılar bir yandan kadrosunu güçlendirmek için takviyeler üzerine çalışırken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen tekliflerle ilgileniyor

'dan, 'ı çok yakından ilgilendiren bir iddia gündeme geldi... Bu iddiaya göre 'nın, geçen sezon beklediğini bulamadığı 29 yaşındaki İsveçli kaleci Robin Olsen'in yerine iki isim düşündüğü birisinin Pau Lopez diğerinin ise Loris olduğu iddia edildi. Roma'nın yeni teknik direktörü Fonseca'nın vereceği raporla iki kaleciden birisi için resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

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