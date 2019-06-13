13 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gönderilenlere talip çıkmıyor

Gönderilenlere talip çıkmıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.06.2019

'ın yollarını ayırdığı oyuncular , ve 'e büyüklerden herhangi bir teklif gelmedi.

'nin 2. Bundesliga'dan bir takımla görüştüğü, şu anda askerde olan 'in 'a gidebileceği ama henüz bir anlaşmanın olmadığı, Tolga'nın ise futbolu bırakma durumu ortaya çıktı.

Isimat-Mirin'e 2. ligden teklif

Teknik direktör Avcı'nın yerine stoper transferi istediği Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir talip çıktı. Fransız oyuncunun alt yapısından yetiştiği Fransa 2. Ligi takımlarından Valenciennes'ten teklif geldi. Fransız ekibi Isimat-Mirin için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konusunda 'tan bilgi istedi.

Jeremain Lens Sivas'ı istemedi

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği Jeremain Lens, bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ta gözden düşen Hollandalı kanat oyuncusu ancak İstanbul takımlarından teklif gelirse değerlendirmek istediğini, aksi taktirde Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediğini açıkladı.

Dostluk turnuvası 16 Haziran'da

3. Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası, 16 Haziran Pazar günü BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş U10 Takımı ile Altınordu, Bursa, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir, İstanbul ve Kasımpaşa turnuvada yer alacak. U10 takımları arasında düzenlenecek turnuvada geçen sene Beşiktaş şampiyon olmuştu.

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