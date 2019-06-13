Beşiktaş'ta gönderilenlere talip çıkmıyor
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı oyuncular Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e büyüklerden herhangi bir teklif gelmedi.
Gökhan Töre'nin 2. Bundesliga'dan bir takımla görüştüğü, şu anda askerde olan Mustafa Pekmetek'in Konyaspor'a gidebileceği ama henüz bir anlaşmanın olmadığı, Tolga'nın ise futbolu bırakma durumu ortaya çıktı.
Isimat-Mirin'e 2. ligden teklif
Teknik direktör Avcı'nın yerine stoper transferi istediği Isimat-Mirin konusunda sürpriz bir talip çıktı. Fransız oyuncunun alt yapısından yetiştiği Fransa 2. Ligi takımlarından Valenciennes'ten teklif geldi. Fransız ekibi Isimat-Mirin için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konusunda Beşiktaş'tan bilgi istedi.
Jeremain Lens Sivas'ı istemedi
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a istediği ve 1.3 milyon euro'sunun ödenmesinin teklif edildiği Jeremain Lens, bu teklifi kabul etmedi. Beşiktaş'ta gözden düşen Hollandalı kanat oyuncusu ancak İstanbul takımlarından teklif gelirse değerlendirmek istediğini, aksi taktirde Beşiktaş forması giymeye devam etmek istediğini açıkladı.
Dostluk turnuvası 16 Haziran'da
3. Mete Bozkurt Dostluk Turnuvası, 16 Haziran Pazar günü BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş U10 Takımı ile Altınordu, Bursa, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir, İstanbul ve Kasımpaşa turnuvada yer alacak. U10 takımları arasında düzenlenecek turnuvada geçen sene Beşiktaş şampiyon olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"