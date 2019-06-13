13 Haziran 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Lecce'ye 'evet' dedi

Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor! Teklife evet dedi...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 Giriş Tarihi: 13.06.2019

forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre golcü oyuncu kendisini isteyen 'ye 'evet' diyerek transferine onay verdi.

'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi Burak Yılmaz, sürpriz bir transfere imzasını atıyor. Yıldız futbolcu Serie A'ya yükselen 'ye gidiyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı habere göre milli futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen İtalyan ekibi Lecce'nin teklifini kabul etti. Kulüple Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberin detayında golcü ismin, hem A Milli Takım'la hem de Beşiktaş'la başarılı bir performansa imza attığı vurgulandı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 22 maçta 16 gol atması ön plana çıkarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı
Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim Beşiktaş'ta rota İtalya! İşte hedefteki isim
Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra... Burak Yılmaz için sürpriz transfer iddiası! İzlanda maçından sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör