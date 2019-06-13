Burak Yılmaz Lecce'ye 'evet' dedi
Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre golcü oyuncu kendisini isteyen Lecce'ye 'evet' diyerek transferine onay verdi.
Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın golcü ismi Burak Yılmaz, sürpriz bir transfere imzasını atıyor. Yıldız futbolcu Serie A'ya yükselen Lecce'ye gidiyor.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı habere göre milli futbolcu, kendisini transfer etmek isteyen İtalyan ekibi Lecce'nin teklifini kabul etti. Kulüple Beşiktaş arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Haberin detayında golcü ismin, hem A Milli Takım'la hem de Beşiktaş'la başarılı bir performansa imza attığı vurgulandı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 22 maçta 16 gol atması ön plana çıkarıldı.
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