07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Kulübü, teknik direktör 'nın, 'ı istemediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'ın yeni sezon hazırlık kampında takımla olacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz 'nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır."



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