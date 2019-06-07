Abdullah Avcı'dan Quaresma kararı

Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi ile gelecek sezonun kadro planlamasını masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'nın oyun tarzına uymadığını ve gelecek sezonda kadroda düşünmediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu netleşti. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezonda Portekizli yılduz Quaresma'yı kadroda düşünmediği iddia edildi.

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Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcunun takımda gönderilmesi istediği belirtildi. Avcı'nın yıldız futbolcunun oyun tarzına uymadığı ve gönderilmesini yönetime ilettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, ligde bu sezon 3 gol 11 asistlik bir performans sergilemişti.