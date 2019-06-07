07 Haziran 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'dan Quaresma kararı
Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 Giriş Tarihi: 07.06.2019
Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi ile gelecek sezonun kadro planlamasını masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'nın oyun tarzına uymadığını ve gelecek sezonda kadroda düşünmediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu netleşti. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezonda Portekizli yılduz Quaresma'yı kadroda düşünmediği iddia edildi.
GİDEBİLİR
Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcunun takımda gönderilmesi istediği belirtildi. Avcı'nın yıldız futbolcunun oyun tarzına uymadığı ve gönderilmesini yönetime ilettiği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, ligde bu sezon 3 gol 11 asistlik bir performans sergilemişti.
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