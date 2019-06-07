07 Haziran 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Quaresma kararı

Abdullah Avcı'dan Quaresma kararı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 Giriş Tarihi: 07.06.2019

Teknik Direktörü Beşiktaş yönetimi ile gelecek sezonun kadro planlamasını masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'nın oyun tarzına uymadığını ve gelecek sezonda kadroda düşünmediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 'nın durumu netleşti. 'nın gelecek sezonda Portekizli yılduz Quaresma'yı kadroda düşünmediği iddia edildi.

GİDEBİLİR

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcunun takımda gönderilmesi istediği belirtildi. Avcı'nın yıldız futbolcunun oyun tarzına uymadığı ve gönderilmesini yönetime ilettiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma, ligde bu sezon 3 gol 11 asistlik bir performans sergilemişti.

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