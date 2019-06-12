12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika | BJK TV kapandı, çalışanları işsiz kaldı!

BJK TV kapandı! Çalışanları işsiz kaldı...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle ’yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu.

Başkan 'ın 'ben dahil kimse izlemiyor' dediği 'nin kapatılmasına karar verildi.

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyuruldu. Kanalın ise bir süre daha üzerinden yayın hayatına devam edeceği öğrenildi.

'BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR'

Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.

Siyah-Beyazlı kulüpte uzunca bir süredir maaş krizi devam ediyor. Kulüp personellerinin 2 aydır, amatör branş çalışanlarının ise 4 aydır maaşlarının ödenemediği ifade ediliyor.

BJK TV eski çalışanı twitterdan duyurdu!

Kulüp televizyonunda daha önce çalışan Selen Yakıcı kanalın kapandığını twitter hesabından duyurdu. Yakıcı "Bjktv ilk okulum ilk göz ağrım iyiki yollarımız kesişti zamanında ama dönem djital devri artık hayırlısı olsun bundan sonrası" ifadelerini kullandı.

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