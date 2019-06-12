12 Haziran 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Yasin Öztekin pahalı geldi

Yasin Öztekin pahalı geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.06.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü 'nın rotasyon derinliği düşüncesiyle kadrosunda görmek istediği için 'nin istediği rakam belli oldu.

ekibi, 'in bonservisi konusunda Beşiktaş'tan 2 milyon euro talep etti. , ile yaptığı görüşmelerde Yasin ismine sıcak baksa da, Orman'ın bu rakamı çok yüksek bulduğu belirtildi.
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